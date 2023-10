++ Turistas italianos relatam dificuldade para deixar Israel ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 9 OUT (ANSA) – Turistas italianos no país relataram à ANSA que se sentem “abandonados”. “Que a Itália venha nos buscar com um voo de Estado. Estamos no aeroporto mas vamos embora. A quantidade de gente é inverossímil, deve ter mais de 3 mil nos halls. A situação não é perigosa, é mais que isso”, relatou Giuseppe Migali, por telefone, do aeroporto de Tel Aviv. “Nosso voo foi cancelado e a companhia não tem outros. Não há mais passagens nem na loja do aeroporto, de onde você não consegue nem se aproximar, nem nos aplicativos. Um de nós teve 40 de febre, está mal desde os bombardeios. Vocês não imaginam nossa situação”, concluiu. (ANSA).

