Turistas do Brasil e do Japão terão isenção de visto a partir de 30 de setembro

O governo federal oficializou nesta segunda-feira (11) a isenção de visto para turistas brasileiros e japoneses em viagens de até 90 dias entre os dois países. A medida entra em vigor no dia 30 de setembro de 2023.

A medida se aplica para todos os passaportes brasileiros válidos com chip, emitidos desde 2011. Os turistas que, por alguma razão, não têm passaportes com chip deverão obter o visto antecipadamente para entrar no Japão.

A mudança não vale para brasileiros que desejam entrar no Japão para trabalhar. Neste caso, ainda será necessário obter visto. A dispensa do documento tem validade até setembro de 2026, podendo ser prorrogado.

A isenção do visto para turistas é fruto do acordo feito em agosto entre o Brasil e o Japão com base no princípio de reciprocidade. Agora, a medida foi publicada no Diário Oficial da União.

