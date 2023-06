Turistas devem lotar Veneza durante verão europeu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 15:50 Compartilhe

VENEZA, 30 JUN (ANSA) – A cidade de Veneza, na Itália, deve registrar uma lotação intensa de turistas nacionais e internacionais durante o verão no hemisfério norte Segundo dados divulgados pelo Centro de Estudos Turísticos da Assoturismo/Confesercenti nesta sexta-feira (30), é previsto uma presença de 1,78 milhão de pessoas nos três meses de verão, cerca de 37 mil a mais que no mesmo período de 2022 (+2,1%).

Além disso, a cidade deve registra 4,06 milhões de chegadas, um aumento de 95 mil em comparação aos dados do ano passado (+2,4%).

O estudo revela ainda que o mês de junho registrou uma queda de atendimentos e chegadas de -1,9% em relação a junho de 2022.

As atividades mais afetadas são os estabelecimentos públicos, atividades comerciais e artesanais, traduzidas em volume de negócios igual a -7,8%. No entanto, estes são números em linha com o período antes da pandemia de Covid-19.

“Por um lado está ligada ao aumento da inflação e, consequentemente, a uma menor capacidade de gasto dos turistas e, por outro lado, a temporada de 2022 foi a temporada (anormal) da retomada das viagens após dois anos de pandemia”, explicou – Emiliano Biraku, vice-presidente da Confesercenti Metropolitana de Veneza e Rovigo.

Os dados comparados com as informações do Observatório Regional do Turismo relativos a 2022 mostram ainda que, apesar da queda no número de visitantes registrada no mês de junho, espera-se um verão crescente para o turismo veneziano. (ANSA).

