Turista se choca ao ser cobrado por cortar seu sanduíche ao meio na Itália

Um viajante na Itália foi à internet para desabafar depois de perceber que havia recebido uma sobretaxa surpresa de 2 euros em um restaurante na sofisticada região do Lago Como – por ter seu sanduíche cortado ao meio.

O homem não identificado, vindo da vizinha Milão, pediu um sanduíche vegetariano – com batatas fritas recheadas – no Bar Pace em Gera Lario, na extremidade norte do lago.

Depois de comer o lanche sem carne, que dividiu com um amigo, ele ficou chocado ao descobrir o aumento indesejado em sua conta.

Ele postou uma avaliação negativa no TripAdvisor. O cliente insatisfeito explicou que pediu que o sanduíche fosse dividido com o amigo – mas nunca pediu que fosse cortado ao meio.

“Inacreditável, mas verdadeiro”, o homem legendou uma foto do recibo no TripAdvisor.

O recibo lista o sanduíche por 7,50, a Coca-Cola por 3,50, a água por 1,50 e o café expresso por 1,20, junto com o debatido “diviso da meta”, ou “corte pela metade”, no valor de 2 euros, ou US$ 2,20.

O cliente confuso deu ao restaurante uma estrela no TripAdvisor – muito abaixo da média de quatro estrelas e meia, com base em mais de 100 avaliações.

O dono do restaurante defendeu a taxa. “Pedidos adicionais têm um custo”, disse a proprietária Cristina Biacchi ao La Repubblica , um jornal italiano.

“Tivemos que usar dois pratos em vez de um e o tempo de lavagem é dobrado, e depois dois jogos americanos. Não era um simples sanduíche torrado, também havia batatas fritas dentro. Levamos tempo para cortá-lo em dois.”

Ela também observou que o cliente não reclamou ou questionou a cobrança e esclareceu que retiraria a cobrança da conta, caso alguém tivesse dito.

A prática não é inédita em cidades caras e destinos turísticos populares nos Estados Unidos, onde clientes às vezes são atingidos com uma taxa de ação, ou uma taxa de prato dividido. Alguns restaurantes de Nova York até proíbem a prática de compartilhar, ponto final .

Desde que a história da taxa de serviço surpresa se tornou viral, o TripAdvisor foi forçado a pausar as avaliações do local, que foi criticado por opinativos furiosos.

“Devido a um evento recente que atraiu a atenção da mídia e causou um fluxo de envios de resenhas que não descrevem uma experiência em primeira mão, suspendemos temporariamente a publicação de novas resenhas para esta listagem”, afirmou o site.

Esta não é a primeira vez que um turista vai ao TripAdvisor para compartilhar como se sentiu enganado por um restaurante. Em maio de 2022, um casal furioso viajando de Montana para a Grécia alegou que estava preso a uma nota de $ 860, depois de ser forçado a pedir lanches leves e bebidas em um restaurante de Mykonos conhecido por enganar turistas.

