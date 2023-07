Turista que vandalizou Coliseu de Roma diz não saber que era um ‘monumento antigo’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 16:54 Compartilhe

Após ser identificado pelo governo italiano, o turista que gravou seu nome e de sua namorada com uma chave em uma parede do Coliseu de Roma pediu desculpas e afirmou não saber que se tratava de um “monumento antigo” – o ponto turístico tem 2 mil anos de história.

Ivan Dimitrov , 27, foi gravado enquanto rabiscava “Ivan+Haley 23”, seu nome e o de sua namorada, Hayley Bracey , 33, em uma parede do Coliseu;

, 27, foi gravado enquanto rabiscava “Ivan+Haley 23”, seu nome e o de sua namorada, , 33, em uma parede do Coliseu; O casal é residente na Inglaterra;

O turista pode pegar até cinco anos de cadeia e pagar pelo menos 15 mil euros de multa.

Carta de desculpas

Segundo o DailyMail, a carta foi direcionada às autoridades e recomendada pelo seu advogado, Alessandro Maria Tirelli. Ele sugeriu para que o seu cliente expressasse sincero arrependimento pelo que fez e oferecer desculpas.

“Consciente da gravidade do ato cometido, com estas linhas, desejo dirigir minhas mais sinceras e honestas desculpas aos italianos e ao mundo inteiro pelos danos causados ​​a um bem que, na verdade, é o patrimônio de toda a humanidade”.

E completa: “admito com profundo constrangimento que só depois do lamentável ocorrido vim a saber da antiguidade do monumento”.

