Turista preso em piscina, prédios desabando: vídeos mostram consequências do terremoto em Taiwan

Um terremoto de magnitude superior a sete graus atingiu a ilha de Taiwan nesta quarta-feira, 3. Os tremores deixaram ao menos nove mortos e 821 feridos. Todos os óbitos foram registrados no condado de Hualien. Várias imagens das consequências do desastre natural foram compartilhadas nas redes sociais.

O terremoto foi o mais intenso na ilha em 25 anos e vários edifícios sofreram danos. Como consequência, um alerta de tsunami chegou a ser emitido na costa leste da Ásia. Em Nova Taipé, um armazém desabou e 60 pessoas tiveram de ser retiradas dos escombros.

Prédio desabando

Nesta gravação, é possível ver o momento em que parte de um edifício desaba e a poeira resultante do colapso parcial da estrutura se espalha por uma rua. Pessoas que estavam na calçada e em veículos se assustam com o ocorrido e fogem. Em outro vídeo, um edifício está tombado mas permanece com parte da estrutura resistindo.

🚨Breaking News :- Government gives a advisory for Taiwan people. Tsunami Warning⚠️ See the condition of skyscrapers after 7.5 magnitude #earthquake hit #Taiwan Be safe. Prayers for the people 💔💔💔#TaiwanEarthquake Okinawa #Tsunami #TsunamiWarning pic.twitter.com/sa4vksI20A — 𝐼𝐹𝒻𝒾 𝒢𝑜𝒩𝒟𝒶𝐿 (@I_G68) April 3, 2024

Piscinas

The rooftop swimming pool became a waterfall in earthquakes ….. #TaiwanEarthquake Hope everyone is safe in Taiwan 🙏 pic.twitter.com/HLGVCsH0P7 — Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) April 3, 2024



Com os tremores, piscinas que estavam no topo de edifícios também foram afetadas. Em imagens, é possível ver a água caindo de cima do prédio devido aos terremotos. Uma gravação também mostra uma pessoa que estava nadando quando o desastre natural começou e tentou se “equilibrar” na piscina enquanto tudo acontecia.

Casas e carros tremendo

As casas e veículos foram atingidos pelo terremoto. Em vídeos compartilhados é possível ver estruturas de imóveis chacoalhando com o impacto do desastre natural. Um veículo que estava em movimento filmou o trajeto que fazia e mostrou os outros automóveis se movendo para os lados com a força dos tremores.

Restaurante atingido

Restaurant surveillance footage captured the moment a deadly 7.4-magnitude earthquake rocked Taiwan, with ceiling lights seen swinging violently and cups, plates, bottles and glasses crashing down to the ground. Read more: https://t.co/t7TB7QSvC8 pic.twitter.com/3mvLTpxy9V

— ABC News (@ABC) April 3, 2024

Uma imagem divulgada pela ABC News mostra o momento em que as câmeras de segurança de um restaurante registram o impacto do terremoto. O vídeo exibe garrafas e utensílios caindo das prateleiras devido à intensidade dos tremores que superaram a magnitude de 7 graus.

*Com informações da AFP

