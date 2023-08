Turista morta em colisão na Itália era editora de ‘Harry Potter’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 9:50 Compartilhe

AMALFI, 5 AGO (ANSA) – A turista norte-americana que morreu na última quinta-feira (3) em uma grave colisão entre duas embarcações na Costa Amalfitana, no sul da Itália, foi identificada como Adrienne Vaughan, presidente desde 2021 da divisão dos EUA da editora responsável pela saga “Harry Potter”, Bloomsbury.

A mulher caiu ao mar e foi atingida pela hélices de um veleiro de 45 metros que colidiu com a embarcação em que estava a bordo junto com sua família.

Vaughan, de 45 anos, que antes de liderar a influente editora trabalhou para a multinacional Disney, havia alugado o barco para passar um dia navegando com o marido e os dois filhos pelo sul da Itália.

Mas antes do término do passeio, sua embarcação colidiu com outra bem maior na qual cerca de 80 pessoas celebravam um casamento. O esposo da norte-americana sofreu uma contusão no ombro, enquanto os dois filhos do casal saíram ilesos.

De acordo com fontes locais, citando autoridades, o capitão da lancha, de 30 anos, teve resultado positivo em um teste toxicológico realizado após o acidente. Ele teria sofrido fraturas nas costelas e está sendo investigado. Já o condutor do veleiro teve resultado negativo. (ANSA).

