Turista morre eletrocutado em jacuzzi de resort no México

CIDADE DO MÉXICO, 14 JUN (ANSA) – Um turista norte-americano de 43 anos morreu após sofrer um choque elétrico em uma jacuzzi em um complexo turístico no estado de Sonora, no noroeste do México, informaram as autoridades locais.

Segundo o Ministério Público local, o homem, identificado como Jorge Guillén, e sua esposa, Lizzette Zambrano, de 35 anos, estavam dentro da hidromassagem, localizada na área da piscina do Sonoran Sea Resort, na cidade de Puerto Peñasco, a 100 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, quando ocorreu uma provável falha elétrica.

O choque atingiu os dois, sendo que Guillén perdeu a vida e Zambrano ficou gravemente ferida e precisou ser levada para um hospital nos Estados Unidos. O casal passava férias no local e se preparava para comemorar a licenciatura da vítima, segundo a imprensa local.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a tentativa de resgate do casal. Em meio aos gritos, outros turistas tentam retirar os dois da banheira, mas não conseguem devido à corrente elétrica.

Nas imagens também é possível ver, em determinado momento, uma pessoa fazendo massagem cardíaca em outra mulher que sofreu choque após tentar entrar na água para salvar Zambrano. Seu estado de saúde ainda é desconhecido. As autoridades abriram um inquérito para apurar as causas do incidente. (ANSA).