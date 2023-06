Turista morre após ser atacada perto do castelo de Neuschwanstein

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 15/06/2023 - 12:31 Compartilhe

Mulher de 21 anos não resiste aos graves ferimentos após ser empurrada por um homem para dentro de desfiladeiro perto da famosa atração turística do sul da Alemanha. Agressor é detido pela polícia.Um homem atacou duas mulheres nas proximidades do famoso castelo de Neuschwanstein, no sul da Alemanha, nesta quarta-feira (14/06), ferindo gravemente uma delas, de 21 anos, que morreu horas depois no hospital, comunicou a polícia alemã nesta quinta-feira.

Segundo o relato de promotores, a mulher de 21 anos chegou como turista a Neuschwanstein, acompanhada de uma outra mulher, de 22 anos, que também foi atacada pelo mesmo homem e continua internada no hospital.

Segundo os promotores do estado alemão da Baviera, as duas mulheres são turistas dos Estados Unidos e conheceram o agressor, de 30 anos e também um turista americano, pouco antes do ataque, que ocorreu perto da ponte Marienbrücke, um local muito procurado por visitantes por oferecer uma excelente vista para o castelo.

Os três turistas teriam usado uma trilha para chegar a um ponto de observação. Lá o homem teria atacado a mulher de 21 anos. A outra mulher teria ido em socorro da primeira, e, em reação, o homem a teria empurrado para dentro de um desfiladeiro.

Depois disso, a mulher de 21 anos teria sido vítima de uma tentativa de agressão sexual e, por fim, também foi empurrada pelo homem pela mesma encosta íngreme. Ambas foram resgatadas de uma profundidade de 50 metros e levadas para um hospital, segundo os promotores.

O agressor inicialmente fugiu, mas acabou sendo detido pouco depois, não muito longe do local do crime. Ele está sendo investigado por assassinato, tentativa de assassinato e crime sexual, e está em prisão preventiva.

A polícia fez uma grande operação nas proximidades do castelo na tarde desta quarta-feira para prender o agressor, incluindo cães farejadores e helicóptero.

O castelo de Neuschwanstein é um dos pontos turísticos mais populares da Alemanha.

as (DPA, AFP)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias