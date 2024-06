Turista morre após levar descargas elétricas dentro de jacuzzi no México

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2024 - 11:36 Para compartilhar:

Um turista americano morreu após ser eletrocutado dentro de uma jacuzzi em um resort em Puerto Peñasco, na região de Sonora, no México, na última terça-feira, 11. Jorge Guillen, de 43 anos, estava acompanhado da esposa, Lizette Zambrano, de 35, na banheira de hidromassagem quando ocorreram as descargas elétricas. A mulher ficou ferida e foi hospitalizada. As informações foram divulgadas pela CBS News.



⚠️ Tragic incident at Sonoran Sky Resort in Rocky Point, #Mexico. Two people were electrocuted in a hot tub at Puerto Peñasco. One person was dragged out, while another remained face down in the water. #Electrocution #ResortAccident #PuertoPenasco #SafetyAlert #MexicoNews pic.twitter.com/psrcatInsX — BCSK (@bcsk_sanjeev) June 13, 2024

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que outras pessoas presentes no resort cercam a banheira de hidromassagem para conferir a situação do casal e tentar ajudá-los de alguma forma.

Em um comunicado divulgado pelas autoridades mexicanas, a Procuradoria Geral do Estado de Sonora afirmou que iniciou as investigações para determinar a causa da falha elétrica que ocasionou na morte de Guillen.

O casal vivia em El Paso, no Texas, Estados Unidos, e estavam no México em uma viagem. Uma arrecadação no site GoFundMe foi aberta para ajudar a família do casal a custear o tratamento médico de Lizette e o translado do corpo de Guillen. A meta da “vaquinha” é angariar 50 mil dólares (equivalente a R$ 268,3 mil). Até o momento de publicação desta notícia, haviam sido recebidos 44 mil dólares (R$ 236,1 mil).