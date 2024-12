Turista italiano morre em ataque de tubarão na costa do Egito

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – Dois turistas italianos foram atacados neste domingo (29) por um tubarão em Marsa Alam, cidade egípcia situada na costa do Mar Vermelho, sendo que um deles morreu e outro ficou ferido.

O banhista morto foi identificado como Gianluca Di Gioia, de 48 anos de idade e natural de Roma. Já o italiano ferido tem 69 anos e é de Genivolta, na província de Cremona, mas não teve o nome divulgado. Ele está internado no hospital de Port Ghalib.

O Ministério do Meio Ambiente do Egito disse que o ataque ocorreu em “águas profundas, fora da área geralmente usada por turistas, e determinou a interdição do trecho de mar onde ocorreu o incidente.

Já o Ministério Público do país africano abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do caso. (ANSA).