Turista italiano desaparecido há 3 dias no Amazonas é resgatado

ROMA, 15 JUL (ANSA) – Um turista italiano que estava desaparecido há três dias em uma floresta no interior do Amazonas foi resgatado na última sexta-feira (15) pelo Corpo de Bombeiros local em uma região de mata, perto da cidade de Presidente Figueiredo.

Segundo o portal de notícias G1, citando as autoridades locais, o cidadão, cuja identidade não foi revelada, chegou a sofrer um ataque psicótico durante o período em que esteve perdido na floresta.

O cabo José dos Santos relatou à publicação que, durante as buscas, o turista foi encontrado desorientado”. “Imobilizamos ele em uma prancha de atendimento e levamos ele até o hospital mais próximo”, informou.

Depois do resgate, o italiano, que havia sido visto pela última vez no último dia 11 de julho, foi encaminhado ao hospital da cidade, onde se recupera do surto. Até o momento, não há informações sobre o motivo que levou o turista a se aventurar na mata. (ANSA).

