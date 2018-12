Turista indiano é detido após furtar tijolo do Coliseu

ROMA, 11 DEZ (ANSA) – Um turista indiano foi preso nesta terça-feira (11), em Roma, após retirar um fragmento de tijolo do Coliseu para levá-lo como uma “lembrança exclusiva” de sua visita ao monumento histórico mais famoso da Itália.

O homem, de 47 anos de idade, foi surpreendido por um funcionário do serviço de supervisão do Parque Arqueológico logo depois de esconder o pedaço da construção em seu bolso. O episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (10) durante uma visita guiada dentro do Anfiteatro Flaviano.

Ao ser flagrado, o indiano foi entregue aos carabineiros do Comando da Piazza Venezia, na capital italiana, e foi denunciado por danos e posse ilegal de bens culturais pertencentes ao Estado. Logo depois, a polícia o liberou. Segundo as autoridades, o fragmento do tijolo foi recuperado e devolvido aos funcionários do Coliseu. (ANSA)