Turista grava nomes no Coliseu de Roma e arrisca prisão

ROMA, 26 JUN (ANSA) – Um turista gravou o nome de sua namorada com uma chave em uma parede do Coliseu de Roma, provocando a irritação do governo italiano.

“É um ato gravíssimo, indigno e sinal de grande incivilidade”, afirmou o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, acrescentando que o anfiteatro é “um dos lugares mais célebres do mundo e um patrimônio histórico”.

“Espero que quem tenha realizado esse gesto seja identificado e multado de acordo com as nossas leis”, ressaltou Sangiuliano.

O turista arrisca pegar até cinco anos de cadeia e pelo menos 15 mil euros de multa.

O homem ainda não foi identificado, mas gravou o escrito “Ivan+Haley 23” em uma das paredes do Coliseu, monumento com quase 2 mil anos de história. O ato de vandalismo foi filmado por outros visitantes e acabou nas redes sociais. (ANSA).

