Turista grava inicial de nome em construção em Pompeia

NÁPOLES, 7 AGO (ANSA) – Um turista inglês, que gravou as iniciais do seu nome e das filhas em uma parede da Casa das Vestais, no Parque Arqueológico de Pompeia, foi denunciado pela polícia italiana por danos ao patrimônio artístico.

O homem de 37 anos usou um objeto pontiagudo para gravar as letras “JW”, “LMW” e “MW”. Além disso, as autoridades também disseram que o britânico escreveu a data “07/08/24” e “MYLAW”.

O indivíduo pediu desculpas pelo ato e explicou que vandalizou a histórica construção para deixar uma marca de sua visita a Pompeia.

Apesar de ter reconhecido o equívoco, o turista não deixará a Itália sem receber uma pesada multa.

O Parlamento aprovou um projeto de lei que estabelece que responsáveis por danos a monumentos terão de pagar do próprio bolso as despesas com a restauração, algo que não acontecia anteriormente. Os vândalos estão sujeitos a multas de até 60 mil euros (R$ 369 mil). (ANSA).