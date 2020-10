Turista é roubado por pedreiro durante sexo grupal em Fernando de Noronha

Um pedreiro foi preso em flagrante por furto após um turista de São Paulo denunciar que teve R$ 2 mil roubados enquanto fazia sexo com ele e outros três trabalhadores, na madrugada do domingo (11), em Fernando de Noronha (PE). As informações são do G1.

Em depoimento à polícia, o turista, que é médico, afirmou que estava voltando para pousada onde está hospedado, por volta das 3h, quando encontrou quatro trabalhadores de uma obra perto da BR-363. De acordo com o médico, um deles questionou se ele teria interesse em sexo.

“O turista respondeu e indagou se o ato poderia ser com os quatro trabalhadores, e os homens aceitaram a proposta”, afirmou a comissária especial da polícia, Eva Moura. Em seguida, os cinco homens foram para um terreno baldio próximo a uma creche.

“No local, ocorreram algumas intimidades, confirmadas pelo turista em depoimento. O visitante deixou a roupa e a pochete de lado. Um desses homens pegou a pochete e saiu, no momento em que o turista estava com os outros três homens”, contou a comissária ao G1.

Ainda conforme o relato do turista, ele percebeu que um dos homens havia levado o objeto. O médico perseguiu o acusado que jogou a pochete fora. Os outros três trabalhadores ajudaram o turista a recolher os pertences, mas o dinheiro não estava na pochete.

“O turista afirmou que tinha cerca de R$ 2 mil na bolsa. O visitante fotografou o acusado e, a partir dessa imagem, nós identificamos que se tratava de um pedreiro que trabalha na obra de uma pousada. O acusado confirmou a denúncia de furto, devolveu R$ 1 mil e foi preso”, declarou a comissária ao G1.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi submetido a uma audiência de custódia e vai responder pelo crime em liberdade.

