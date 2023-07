Turista é multada por escrever nome em ponte em Florença

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 18:50 Compartilhe

FLORENÇA, 12 JUL (ANSA) – Uma turista foi multada nesta quarta-feira (12) pela polícia de Florença, na Itália, por ter escrito as iniciais de seu nome em uma pedra da Ponte Vecchio.

A mulher, que é natural do norte da Europa, usou uma caneta para colocar suas iniciais em uma pedra do parapeito da histórica ponte, de acordo com as autoridades locais.

Após a intervenção dos agentes, a jovem de 20 anos utilizou um pano molhado com água para apagar o escrito. Com isso, a ponte não ficou danificada.

Embora tenha conseguido tirar suas iniciais da estrutura, a mulher foi multada em 160 euros (R$ 858). (ANSA).

