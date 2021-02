Turista desaparece após sair para fazer trilha no Rio de Janeiro

Uma turista boliviana desapareceu no dia 3 após sair para fazer uma trilha no Morro Dois Irmãos, no Vidigal, na zona zul do Rio. As informações são do G1.

Yovanka Inés Hoffmann estava no Brasil para buscar seu cachorro, Big, que estava sendo cuidado por uma amiga, Kellys Kelfis, desde o começo de 2020, quando ela precisou voltar ao Uruguai, onde mora, e não pôde levá-lo por conta das restrições aéreas em meio à pandemia.

De acordo com a reportagem, a mulher estava hospedada em um hostel em Copacabana desde o fim do ano passado, e disse aos funcionários que faria uma trilha no Morro Dois Irmãos, a 7 km do hostel.

“Depois disso, ela não foi mais vista. Não pegou as coisas dela no hostel e não foi buscar o Big, que era o combinado”, disse a amiga.

Uma testemunha conta que viu Inés na trilha nesse dia, pedindo informações sobre o trajeto, porém o celular dela está desligado desde então.

