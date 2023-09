Turista danifica famosa fonte italiana ao escalar para tirar selfie

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/09/2023 - 5:12 Compartilhe

Um turista danificou a famosa Fonte de Netuno em Florença neste fim de semana quando subiu nela para tirar uma selfie e quebrou um pedaço de mármore do local do século 16, disseram autoridades.

Imagens de segurança capturaram o alemão de 22 anos tentando escalar a carruagem do icônico monumento para posar para uma foto e quebrando o pedaço de mármore, disse o prefeito de Florença, Dario Nardella, em um post no X enquanto compartilhava uma imagem borrada do delinquente.

+ Turista sobe na icônica Fontana di Trevi para encher sua garrafa de água

“Não há justificativa contra o vandalismo do patrimônio cultural”, disse o prefeito na segunda-feira. O homem também danificou o casco do cavalo ao descer, de acordo com a Deutsche Welle, a emissora estatal alemã. Ele causou cerca de € 5.000 (R$ 27.270) em danos à fonte e enfrenta uma multa pesada, disseram as autoridades.

A escultura icônica levou 10 anos para ser concluída e foi encomendada durante o reinado de Cosimo I de’Medici, que sonhava em transformar Florença em uma superpotência naval.

A inauguração da estátua também coincidiu com a conclusão do novo sistema de água e aqueduto da cidade.

Tommaso Muccini, arquiteto de artes plásticas do Palazzo Vecchio, disse ao jornal La Nazione, de Florença, que câmeras de segurança capturaram o “imbecil” enquanto o turista saltava da preciosa estátua.

Os danos serão reparados durante a manutenção programada do monumento em outubro, disse ele.

O incidente ocorre no momento em que uma onda de turistas foi recentemente presa por vandalizar várias atrações históricas na Itália.

No início deste verão, dois turistas foram apanhados a gravar os seus nomes no icónico Coliseu Romano, e outros dois foram detidos por pintarem slogans de uma equipa de futebol de Munique no Corredor Vasari, que liga às famosas Galerias Uffizi da cidade.

O ataque de pichação no final do mês passado causou danos de US$ 10.800, disse a polícia militar Carabinieri da Itália.

Em julho, uma jovem suíça de 17 anos foi gravada gravando a letra “N” em uma das paredes do marco, apenas um mês depois de Ivan Dimitrov, um preparador físico de 27 anos, nascido na Bulgária, ter sido preso esculpindo o seu e os nomes de sua noiva no monumento .

Segundo a lei italiana, os actos de vandalismo podem ser processados ​​sob “danos agravados”, o que acarreta uma pena máxima de três anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias