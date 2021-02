Turista da Paraíba se envolve em confusão em Jericoacoara: ‘Não estou de favor’

Um casal de turistas da Paraíba se incomodou com a fiscalização na entrada da Vila de Jericoacoara, no Ceará, no domingo (21), e discutiu com os funcionários da prefeitura. A confusão foi gravada e o vídeo postado nas redes sociais.

“Eu não estou de favor nesse lugar. Se quiser, que entre. Se não quiser, que me mande embora. Você está entendendo?”, afirmou a mulher dentro do carro. “Uma m…. de um estado velho desse. Eu vim aqui para consumir. Para dar crédito a vocês, e me tratam dessa b….? Vai para lá, eu morro de trabalhar, atender boca podre, para ser tratada desse jeito? Abre esse caral** aqui, abra!”, grita a turista querendo sair do carro.

Em seguida, ela sai do veículo e xinga os funcionários. “Eu paguei lá atrás para estar nesse caral** aqui, tá bom? Porque trabalhei a semana toda, contribui com meus impostos para poder estar aqui dando privilégio para vocês, e vocês querendo me tratar como uma vagabunda? Eu sou uma dentista, minha querida!”, diz a mulher antes de voltar para o veículo.

De acordo com uma das funcionárias da prefeitura, o casal se recusou a mostrar o documento da Taxa de Turismo Sustentável — que é obrigatório para entrada na Vila. Os turistas também teriam tentado entrar no local com carro particular, que é proibido.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara informou que a visitante, notadamente alterada, desacatou os servidores que estavam em expediente para o governo municipal. Em razão disso, foi conduzida até a delegacia por policiais. A funcionária ofendida registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o casal.

