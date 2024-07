Turista brasileira é internada em estado grave após ser espancada durante assalto no Chile

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 12:41 Para compartilhar:

A paranaense Maressa Nunes, de 31 anos, foi espancada durante um assalto e teve de ser internada em estado grave, em Santiago, no Chile. As agressões ocorreram no dia 24 de junho, mas o caso veio à tona no domingo, 30.

Maressa é natural de Maringá, no norte do Paraná. Ela estava em viagem ao Chile junto a uma amiga. As duas pediram comida por meio de um aplicativo e um falso entregador teria invadido o apartamento onde elas estavam e, depois, chamou outros dois comparsas. As agressões só pararam após outros moradores ouvirem os gritos e acionarem a polícia. Os três homens conseguiram fugir do local.

Por conta da gravidade dos ferimentos, Maressa ainda não pode conseguiu retornar ao Brasil. Os familiares dela viajaram ao Chile para tentar transferi-la para um hospital brasileiro.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a ministra da mulher Cida Gonçalves afirmou que está acompanhando o caso. “Assim que recebemos a denúncia por meio da irmã de Maressa e da conselheira Nacional dos Direitos da Mulher, Evelin Cavalini, já iniciamos os diálogos com o Consulado-Geral do Brasil em Santiago. Deixo aqui minha solidariedade à Maressa e sua amiga, que teve ferimentos leves. O governo brasileiro repudia todo e qualquer ato de violência contra as mulheres”, acrescentou.

Bom dia! Informo que o @mindasmulheres, por meio de sua Ouvidoria e da Assessoria Internacional, e o @ItamaratyGovBr estão acompanhando o caso de Maressa Nunes, brasileira que foi vítima de graves violências no Chile. Assim que recebemos a denúncia por meio da irmã de Maressa e… — Cida Gonçalves (@CidaMulheres) June 30, 2024