Turista argentino é baleado no Rio após entrar por engano no Morro dos Prazeres

Um turista argentino foi hospitalizado na tarde desta quinta-feira, 12, depois de ser baleado por criminosos ao entrar, por engano, em uma das localidades do Rio Comprido, bairro da área central do Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, Gaston Fernando, de 51 anos, estaria dirigindo, e a orientação dada pelo GPS o levou a pegar um acesso pelo Morro dos Prazeres.

No local, acabou sendo alvejado pelos suspeitos na Rua Cândido Oliveira. Gaston estava com a esposa e filhos, mas só ele foi atingido pelos disparos.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Segundo a Secretaria de Saúde do município, o quadro do paciente é “gravíssimo”.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), informou a Polícia Civil. “A perícia foi solicitada para o local e familiares da vítima estão sendo ouvidos. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos”.