Turista americano é preso por quebrar estátuas datadas do século II em museu de Israel

Um turista americano de 40 anos foi preso em Israel na noite da quinta-feira, 5. O estrangeiro é suspeito de ter vandalizado duas estátuas romanas que datavam do século II d.C. e permaneciam expostas no Museu de Israel. Ele teria alegado que as esculturas eram contra a Torá, livro sagrado do judaísmo.

Resumo:

O homem teria vandalizado as estátuas com um pedaço de pau e foi detido posteriormente;

As esculturas foram enviadas a um laboratório de conservação para restauração das peças;

O museu condenou a ação, mas disse que continuará com as portas abertas.

A imprensa internacional repercutiu a informação de que as autoridades foram acionadas assim que os seguranças do estabelecimento detiveram o homem enquanto ele destruía as peças históricas. Imagens foram divulgadas dos restos das estátuas no chão depois do ato de vandalismo. O turista teria usado um pedaço de pau para bater nos objetos.

Assim que o homem foi levado sob custódia, as autoridades o questionaram sobre a motivação para seu ato. Foi revelado por ele aos policiais que tudo tinha sido cometido porque as estátuas representavam uma afronta à Torá. As esculturas foram transferidas a um laboratório de conservação para restauração profissional.

Eli Escusido, a autoridade de antiguidades de Israel, explicou que uma das estátuas era da deusa Atena e outra era de um grifo, uma criatura mitológica. “Isso é um caso chocante de destruição da herança cultural. Nós nos preocupamos muito com o fato de que extremistas religiosos tomem tais atitudes.”

Em nota, o Museu de Israel classificou o incidente como “preocupante” e “grave”, mas o estabelecimento iria continuar operando normalmente. “Condenamos todas as formas de violência e esperamos que eventos como esse nunca mais aconteçam”, finalizou a instituição em seu comunicado.

O Sucot, festival judeu que acontece entre setembro e outubro, é uma das épocas em que mais turistas viajam até Israel. Em fevereiro deste ano, outro americano foi preso por depredar uma estátua de Jesus Cristo em uma igreja de Jerusalém.

