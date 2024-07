Turista americano de 55 anos more no Monte Etna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2024 - 16:01 Para compartilhar:

PALERMO, 12 JUL (ANSA) – Um turista americano de 55 anos morreu após passar mal durante uma caminhada na face sul do Monte Etna, na Sicília, informou o serviço de resgate alpino da Itália nesta sexta-feira (12).

As equipes de resgate disseram que a causa do falecimento ainda é desconhecida, mas alertaram para o risco em função das altas temperaturas do verão na região, que, aliadas à humidade, podem ser perigosas para turistas sem preparo específico para excursões de montanha.

O incidente ocorreu na última quinta (11), quando os serviços de socorro foram acionados para atender a uma emergência no vulcão ativo mais alto da Europa.

Os socorristas chegaram ao local de helicóptero, mas as tentativas de reanimar o turista não tiveram sucesso, e ele foi declarado morto. “Os turistas que participam dessas excursões não devem subestimar os riscos relacionados às altas temperaturas, à elevada humidade e às mudanças repentinas de altitude”, disse Alfio Ferrara, porta-voz do serviço de resgate alpino. (ANSA).