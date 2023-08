Turismo LGBTQ+ na Itália movimentou R$ 46,6 bi em 2022

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 8 AGO (ANSA) – A chegada de turistas LGBTQ+ à Itália movimentou 8,7 bilhões de euros (R$ 46,6 bi) em 2022, e a ida de turistas italianos dessa população a outros países rendeu mais 2,7 bilhões (R$ 14,4) no mesmo ano.

No mundo, o turismo LGBTQ+ movimenta anualmente US$ 500 bi (R$ 2,4 tri) e, na Europa, US$ 64 bi (R$ 313 bi).

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (8) pela Associação Italiana do Turismo LGBTQ+ (Iglta), às vésperas do Dia Mundial do Turismo LGBTQ+, comemorado em 10 de agosto.

Para marcar a data em 2023, a Organização Mundial do Turismo (OMT) escolheu o slogan “Descobrir, compartilhar e cuidar, em busca de uma prosperidade sustentável”.

“A data nos lembra da importância da inclusão nos direitos, mas também na economia. De uma acessibilidade concreta, feita de acolhimento e de comunicação, que pode beneficiar toda a extraordinária cadeia turística do nosso maravilhoso país”, disse à ANSA Daniele Iannaccone, CEO do portal especializado Gay.it.

“Trabalhamos muito para promover o turismo para o exterior, e agora regiões italianas como a Toscana e a Puglia nos procuram para valorizar melhor suas ofertas de inclusão, com a linguagem apropriada. É um sinal de que o nosso país está ganhando consciência”, complementou.

Alessio Virgili, presidente da Aitgl e da equivalente europeia, falou sobre a necessidade de focar no turismo inclusivo e não perder os avanços já alcançados: “Não escondo a grande preocupação com os ventos de retrocesso em temas de direitos civis, inclusive na Itália”.

Segundo ele, o preconceito prejudica a economia: “Veremos no fim do ano como isso incide no turismo mundial e o quanto vai ser perdido com hostilidades, fechamentos e preconceitos nos resultados econômicos”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias