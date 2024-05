Turismo italiano poderá ter verão abundante, diz relatório

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/05/2024 - 17:50 Para compartilhar:

ROMA, 31 MAI (ANSA) – Uma pesquisa realizada por uma associação italiana apontou nesta sexta-feira (31) que o setor do turismo no país deverá ter um verão muito próspero em quantidade de visitantes.

De acordo com o relatório do Centro de Estudos de Turismo de Florença, pelo menos 216 milhões pessoas deverão pernoitar em acomodações na Itália entre junho e agosto, o que representa um aumento de 1,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O estudo indica que os visitantes estrangeiros serão responsáveis por 105 milhões dos turistas que passarão a noite em hotéis italianos, uma elevação de 2,5% em relação ao ano passado.

O número de pessoas que pernoitaram nos cinco primeiros meses de 2024 subiu 3,8%. (ANSA).