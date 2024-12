Turismo espera 16,3 milhões de pernoites no fim de ano na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 DEZ (ANSA) – O turismo na Itália deve apresentar números mais tímidos durante as festas de fim de ano em 2024 na comparação com 2023, ano em que o setor bateu recorde no país.

Segundo estudo da Federação Italiana do Turismo (Assoturismo), são esperadas 16,3 milhões de pernoites nas estruturas receptivas do “Belpaese” durante o período de festividades, o que significaria uma contração de 1,5% em relação ao ano passado.

Isso indica que, após duas temporadas de crescimento significativo, o setor mostra desaceleração, ainda que muitos empreendedores esperem um impulso das reservas de última hora.

De acordo com a Assoturismo, a queda nas pernoites deve envolver tanto turistas italianos (-1,9%) quanto estrangeiros (-1%), e tanto hotéis (-1,3%) quanto hospedagens alternativas (-2,1%).

Por um lado, pesa a comparação com uma temporada natalina extraordinária em 2023, quando as pernoites superaram a marca inédita de 16,5 milhões. Por outro, continuam as incertezas da demanda italiana devido à inflação no turismo, mas também internacional, com as tensões geopolíticas e a piora da economia de alguns países da zona do euro.

Na contramão da tendência de arrefecimento, os destinos de esqui esperam um crescimento de 0,3%, enquanto as chamadas “cidades de arte” devem registrar contração de 0,9% nas festas de fim de ano. (ANSA).