Turismo em Brescia une natureza, história e arte

BRÉSCIA, 13 JUL (ANSA) – A província de Brescia, no norte da Itália, é rica em pontos turísticos formados por lugares incomuns, curiosos, misteriosos e surpreendentes, com itinerários estimulantes para todos os tipos de visitantes, unindo natureza, arte e sabor.

A “Brescia sotterranea” (Bréscia subterrânea) é uma das principais atrações, com um labirinto de áreas submersas e canais subterrâneos que remetem à época em que os cursos d’água eram o centro das trocas comerciais e atividades econômicas.

Já as “Fadas de Pedra” das Pirâmides de Zone e o “Bosque dos Gnomos” exibem altíssimos pináculos de pedra em meio a um incrível cenário marcado pela presença do Lago Iseo, uma galeria de arte esculpida pela natureza com as maiores pirâmides de erosão da Europa.

No Vale Camonica, os visitantes são levados a tempos pré-históricos através de ilustrações nas rochas: são 180 sítios arqueológicos com gravuras rupestres entre símbolos e enigmas, que marcam o primeiro local italiano declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, em 1979.

O Jardim Botânico Heller, considerado um dos parques mais fascinantes da Itália, atrai turistas pela beleza e aura de fantasia que cercam as plantas raras, provenientes de diversas partes do mundo, como os Alpes, Himalaia, Brasil, Nova Zelândia, Japão, Austrália, Canadá e África, que tiveram seus habitats recriados para garantir a vida.

É também em Bréscia que fica um cenário célebre entre os fãs de James Bond: à beira do Lago de Garda está a “Strada della Forra”, rodovia percorrida pelo agente secreto no filme “007 – Quantum of Solace”, de 2008.

Os roteiros também incluem locais como o Castelo Bonoris, que abre um portal para a época medieval; o burgo de Belprato, com uma galeria de arte a céu aberto; e o forte Rocca d’Anfo, maior fortaleza napoleônica da Itália. (ANSA).

