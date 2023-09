Turismo dispara na China durante feriado nacional

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 11:30 Compartilhe

Uma multidão de viajantes invadiu nesta sexta-feira (29) estações e aeroportos chineses devido ao início de um feriado nacional de oito dias – a primeira semana de recesso em outubro, desde que a política zero covid-19 foi suspensa.

O número de reservas para viagens internacionais no Trip.com, principal plataforma chinesa para venda de passagem e hospedagem, multiplicou por 20 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a empresa.

O número de viagens na China é quatro vezes maior, especificou a mesma fonte.

Os oito dias de feriado nacional, celebrado em 1 de outubro, começaram nesta sexta-feira.

Durante a mesma época do ano passado, entretanto, os testes PCR ainda eram praticamente obrigatórios e o risco de quarentena ou as restrições de viagem desencorajavam os viajantes.

Na estação do sul, em Pequim, milhares de turistas se amontoaram nas plataformas para embarcar nos trens.

Os dois aeroportos internacionais de Pequim esperam receber 2,3 milhões de passageiros durante o período festivo. As companhias aumentaram o número de voos e a capacidade das aeronaves.

Cerca de 13 milhões de pessoas viajarão para a capital durante os próximos dias, ou seja, um aumento de 21,9% em comparação com 2019, antes da pandemia, indicou um meio de comunicação estatal.

Apesar do aumento de deslocação, no entanto, o setor de turismo do gigante asiático ainda não atingiu o nível anterior à pandemia.

“Achávamos que isso aconteceria entre agora e o final do ano, ou no início do próximo”, afirma a presidente do fórum internacional de profissionais do setor, Julia Simpson, do World Travel and Tourism Council (WTTC). Mas “o retorno completo ocorrerá mais nos próximos dois ou três anos”.

Os problemas que a população enfrenta para tirar visto para alguns destinos e a diminuição no número de voos podem explicar porque as viagens vindas da China não aumentaram tanto quanto o esperado, segundo Simpson.

