Turismo de raízes na Itália será tema de encontros em São Paulo

Ansai Ansa 14/08/2024 - 15:50

SÃO PAULO, 14 AGO (ANSA) – O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (IIC) realiza nos próximos dias 21 e 22 de agosto dois encontros gratuitos dentro da iniciativa “Turismo de Raízes”, promovida pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália e com apoio da sede brasileira da Agência Nacional de Turismo (Enit).

As atividades “Itália dos Tesouros” e “A Itália que Você Não Espera” propõem uma “viagem virtual” pelo “Belpaese” com o objetivo de revelar lugares que testemunhem a história do país através de seu patrimônio artístico, cultural e natural.

Conduzido pelo arquiteto Mario Siragusa, o “passeio” promete percorrer todo o território italiano. “A Itália que Você Não Espera” acontece na quarta-feira (21), no Círculo Italiano da capital paulista. Já “Itália dos Tesouros” ocorre no dia seguinte, na sede do IIC.

O turismo de raízes busca atrair ítalo-descendentes para os lugares de origem de suas famílias e promover destinos menos concorridos no país europeu. (ANSA).