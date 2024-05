Turismo de raízes é apresentado aos italianos na Colômbia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

BOGOTÁ, 7 MAI (ANSA) – O diretor da Farnesina para os Italianos no Exterior, Luigi Maria Vignali, se encontrou em Bogotá com membros da comunidade italiana residente na Colômbia, e os convidou para aderir à iniciativa do “Turismo das Raízes”.

“Este é um turismo que vai direto ao coração, capaz de envolver, que está dentro de todos aqueles que estão ligados à Itália e que tem o poder de redescobrir as raízes e as origens”, declarou Vignali à ANSA durante o encontro realizado no Centro italiano da capital colombiana.

Acompanhado pelo embaixador italiano Giancarlo Curcio, o enviado do Ministério das Relações Exteriores explicou aos presentes no evento o projeto que convida italianos e descendentes de italianos a visitar 800 pequenas cidades da Itália que não fazem parte do circuito turístico tradicional.

Os locais estão ligados às raízes daqueles que viajaram muitas décadas atrás para reconstruir suas vidas nas Américas e em outros lugares ao redor do mundo.

Vignali explicou que estima-se que existam cerca de 80 milhões de “descendentes de italianos que devem ser considerados ‘italianos’, mesmo que não tenham um passaporte”, e que o governo de Roma os convida a retornar “aos locais de origem, onde os ancestrais nasceram e de onde partiram”.

O diretor-geral afirmou que não se trata da tradicional visita turística de uma pessoa às grandes cidades como Roma, Florença, Veneza, mas sim de “uma viagem às pequenas cidades” para conhecer não apenas suas próprias origens, mas também para compreender as “raízes profundas” da cultura italiana.

É, para ele, uma jornada pela cultura, pela natureza das tradições, pelo folclore e pela gastronomia da Itália.

Sobre sua visita à Colômbia, Vignali disse que não foi uma coincidência, pois é um país observado “com particular atenção” e, embora não seja uma nação com milhões de descendentes italianos, como a Argentina ou o Brasil, é uma comunidade que tem um padrão de vida que permite realizar esta viagem até os locais de origem.

O oficial ainda lembrou que os viajantes do ‘Turismo Radici’ podem obter o cartão Italea (www.italea.com), que oferece vantagens e descontos durante a experiência de reunificação com a Itália e sua cultura. (ANSA).