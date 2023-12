Turismo de compras ganha força na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2023 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 15 DEZ (ANSA) – Mais de 2,1 milhões de turistas escolheram a Itália neste ano para fazer compras, um aumento de 7% em comparação a 2019, segundo dados apresentados pela empresa de pesquisas Rispetti Turismo durante um fórum em Roma, nesta sexta-feira (15).

De acordo com o relatório, a via Montenapoleone subiu para o segundo lugar no ranking mundial de valor de varejo por metro quadrado, atingindo 18 mil euros, cerca de 31% a mais que 2019.

A previsão é de que, em 2025, o número de outlets e lojas de departamentos ativos irá se aproximar dos 100 (28 outlets e 71 estabelecimentos), tornando a Itália cada vez mais um dos principais países escolhidos pelos turistas, estrangeiros ou não, como um destino para compras.

No que diz respeito ao mercado norte-americano, a análise efetuada mostra que Roma, Milão, Nápoles, Veneza e Florença são sempre as cidades que a procura é associada às compras. Os visitantes consideram estas cidades os destinos adequados para a realização desta atividade.

Já em relação a outros centros mais pequenos, o estudo destacou que Bolonha e Gênova registraram pontuações mais elevadas do que outras localidades, como Taormina, Cortina e Capri.

No geral, o documento destaca como 91% dos americanos que viajam pela Itália não desistiram de comprar produtos italianos, principalmente os envolvendo o setor de gastronomia – 53% entre os tipos de produtos que os americanos “absolutamente comprariam” -, seguido de itens de moda.

“O turismo ligado às compras nos permite ampliar todo o valor do ‘Made in Italy’. Harmonizar a oferta turística com produtos que sejam representações da imagem da Itália é um ato de consciência da exclusividade italiana e de todas as expressões criativas, produtivas e artísticas da nossa Península”, explicou Ivana Jelinic, presidente e CEO da Agência Nacional de Turismo da Itália (Enit).

Segundo Jelinic, “temos o dever de difundir esta imagem no cenário internacional da melhor forma possível, oferecendo também pacotes integrados com as maravilhas do estilo de vida italiano que se traduzem em produtos concretos”.

A próxima edição do fórum sobre turismo de compras será realizada em Milão no dia 23 de fevereiro de 2024. (ANSA).

