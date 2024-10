Turismo de azeites propõe experiências variadas na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/10/2024 - 15:50 Para compartilhar:

BOLONHA, 22 OUT (ANSA) – O turismo de azeites tem recebido cada vez mais atenção dos operadores na Itália, que ressuscitam rotas e propõem vivências variadas. Afinal, o azeite italiano é resultado de uma história milenar que se mistura ao território e às tradições.

Assim, cada lugar ou cidade do Belpaese é guardiã de experiências únicas: como Trequanda, na Toscana; Brisighella, na Emilia-Romagna, ou ainda as colinas da Úmbria e da Puglia.

Trequanda, na província de Siena, é uma pequena aldeia toscana situada nas montanhas de Valdichiana Senese, onde oliveiras, azeitonas e azeites são parte integrante da paisagem e da cultura local. Tanto é que os olivais se estendem até perder de vista.

Por isso, a paisagem de Trequanda está incluída no Cadastro Nacional de Paisagens Rurais Históricas da Itália.

Já Brisighella, na província de Ravenna, é uma cidade medieval situada entre colinas, famosa pela produção do celebrado azeite Brisighello D.O.P.

O azeite extra virgem deste pedaço da Emilia-Romagna é uma excelência que segue rigorosas especificações de produção, que garantem a sua qualidade e pureza. As azeitonas são colhidas manualmente e extraídas por prensagem a frio para manter intactas todas as características nutricionais.

Todos os anos, em dezembro, Brisighella recebe a Festa do Azeite com degustações e visitas aos locais de produção.

Já na Úmbria, o azeite é um elemento essencial da cultura gastronômica e, por isso, a região recebe até 17 de novembro a 27ª edição do “Frantoi Aperti”, festa que comemora a iguaria com diversas atrações que não se resumem à degustação, mas incluem a colheita das azeitonas, a história e a arte do território.

Na Puglia, o azeite é um produto sagrado, celebrado com cerimônias que remontam há séculos. Em Bitonto, província de Bari, a bênção do azeite é um ritual que marca o início da época da colheita.

As prensas fazem seu trabalho e as primeiras garrafas de azeite são abençoadas nas igrejas locais, em sinal de abundância e esperança.

Durante as celebrações, as praças ganham vida com eventos gastronômicos, onde a bruschetta temperada com azeite recém-extraído e sal marinho torna-se um símbolo da simplicidade e da tradição da Puglia. (ANSA).