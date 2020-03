Turim,na Itália,receberá final da Champions feminina de 2022

ROMA, 02 MAR (ANSA) – A Uefa anunciou nesta segunda-feira (2) que a final da Liga dos Campeões feminino da temporada 2021/22 será disputada na cidade de Turim, na Itália.

A decisão acontecerá no Allianz Stadium, casa da Juventus, atual bicampeã da Série A do Campeonato Italiano feminino.

“A atribuição da final da Liga dos Campeões de 2022 representa um grande sucesso para a Itália, mas sobretudo para o futebol feminino italiano, e agradeço ao Comitê Executivo da UEFA por esta oportunidade”, celebrou o presidente da Federação Italiana de Futebol (Figc), Gabriele Gravina.

Já a prefeita de Turim, Chiara Appendino, afirmou que a cidade “está se tornando cada vez mais a capital do esporte internacional”, já que também organizará o ATP Finals, a final da Copa do Mundo de vôlei masculino e as decisões da Liga das Nações de vôlei masculino e feminino.

A Champions League feminina está em sua 19ª edição e o maior vencedor da competição é o Lyon, da França, com seis títulos.

Até o momento, o time italiano que chegou mais longe no torneio foi o Bardolino Verona, que foi despachado pelo Frankfurt na semifinal da edição de 2007/2008.

Na atual temporada, a Liga dos Campeões está nas quartas de final e o primeiro jogo será no dia 25 de março. A Juventus e a Fiorentina foram eliminadas por Barcelona e Arsenal, respectivamente, nos 16 avos de final.(ANSA)