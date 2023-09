Turim patrocina ‘concurso de palmadas’ com estrelas de OnlyFans

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2023 - 16:01 Compartilhe

TURIM, 29 SET (ANSA) – Um “torneio-exibição” de palmadas foi cancelado em Turim, no norte da Itália, após a polêmica causada pelo fato de o evento ser patrocinado pela prefeitura.

O concurso, que teria entre as participantes influenciadoras de conteúdo adulto de plataformas como OnlyFans, aconteceria no âmbito do MO Fighting Show, anunciado como “espetáculo de kickboxing”.

Enquanto os homens abririam o evento com um concurso de tapas na cara, a competição feminina, com as “atletas” pouquíssimo vestidas, seria de palmadas no bumbum.

O “esporte” no limite do politicamente correto é popular em países como os Estados Unidos, a Rússia e a Romênia.

A denúncia do patrocínio da administração municipal ao evento partiu de Andrea Rossi, do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S): “Não é piada. A prefeitura deu patrocínio a um concurso de palmadas com uma estrela do OnlyFans”.

O secretário municipal de Esportes, Mimmo Carretta, pediu desculpas; e o prefeito, Lo Russo, revogou o patrocínio.

O organizador do evento, Mihai Oana, anunciou o cancelamento do evento feminino: “Estou muito triste que tenha sido passada uma mensagem completamente errada do que pretende ser MO Fighting Show. O concurso tinha a intenção de ser uma demonstração de caráter exclusivamente esportivo, com o gesto esportivo, técnico e o valor do atleta como protagonistas”.

“Peço desculpas pessoalmente a todas as mulheres e pessoas que se sentiram ofendidas, mas quero dizer em voz alta: nós somos e sempre seremos contra a violência de gênero e contra toda discriminação”, acrescentou. (ANSA).

