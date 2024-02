Turim lança exposição de arte sobre movimento Macchiaioli

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/02/2024 - 17:50 Para compartilhar:

TURIM, 2 FEV (ANSA) – Uma nova exposição em Turim, na Itália, a partir deste sábado (3) apresentará a revolução artística do movimento italiano Macchiaioli do século 19.

A exposição sobre o histórico grupo antiacadêmico, que antecedeu o Impressionismo e lançou as bases para a pintura moderna, ocorrerá de 3 de fevereiro a 1º de abril no Mastio della Cittadella, na cidade do noroeste da Itália.

A mostra apresenta 90 obras de 30 artistas, em sua maioria italianos, incluindo Fattori, Cabianca, Signorini, De Tivoli e Boldini, além de alguns artistas franceses, como Troyon, Rousseau, Daubigny, Dupré, Millet e Corot.

Caricaturas estarão ao lado de pinturas na exposição intitulada “Os Macchiaioli e a pintura ao ar livre na França e na Itália”.

A curadora e historiadora de arte Simona Bartolena afirmou que “a exposição conta a história dos Macchiaioli de uma perspectiva diferente do usual, porque foca no surgimento da pintura ‘en plein air’ e na comparação com a França”.

“Não com os impressionistas, que posteriormente foram ao ar livre, mas com a Escola de Barbizon, que, por outro lado, foi a raiz comum dos Macchiaioli e dos impressionistas”, concluiu.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias