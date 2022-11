Turim já vendeu mais de 140 mil ingressos para ATP Finals

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2022 - 13:50 Compartilhe

TURIM, 10 NOV (ANSA) – O presidente da Federação Italiana de Tênis (FIT), Angelo Binaghi, informou que mais de 140 mil ingressos para o ATP Finals, em Turim, já foram vendidos.

O dirigente acrescentou que pelo menos um terço dos bilhetes foram comprados por pessoas de quase 90 países diferentes.

Binaghi ainda comentou que o objetivo da entidade é comercializar ao menos 150 mil entradas.

“Já vendemos mais de 140 mil ingressos, dos quais um terço foram para o exterior, em 88 países diferentes. Pretendemos chegar em 150 mil e também garantir que os efeitos aumentem significativamente”, disse.

A edição de 2022 do ATP Finals acontecerá entre os dias 13 e 20 de novembro no Pala Alpitour, na capital da região do Piemonte. O torneio encerra a temporada e reúne os tenistas mais bem classificados do ranking mundial.

O torneio será disputado em território italiano até 2025, sendo que o país europeu começou a sediar o ATP Finals no ano passado. (ANSA).

