Turcos sofrem com inflação e contas de gás e luz

Uma nevada caiu em Ancara e, à noite, o termômetro atingiu -10ºC. Apesar da baixa temperatura, Döndü Isler, de 61 anos, desligou os aquecedores em seus dois quartos para evitar o aumento nas contas.

Com a inflação oficial de 48,7% em janeiro, o custo de vida não para de subir, e os preços do gás e da energia elétrica se tornaram inacessíveis para a classe média.

“Apenas a sala e a cozinha têm aquecimento, no mínimo. Tentamos nos aquecer com os cobertores”, conta Döndü, uma dona de casa que vive com o marido, um ex-segurança que recebe uma aposentadoria de 2.400 libras turcas por mês ($175), única fonte de renda familiar.

De todas as dificuldades que enfrentam, a maior delas é o aumento da tarifa de energia elétrica, que, em 1º de janeiro, subiu entre 52% e 127%, dependendo do nível de consumo.

Entre gás e eletricidade, muitos turcos viram suas contas dobrarem, ou triplicarem, de um dia para o outro.

O custo da energia se tornou um tema recorrente das conversas, principalmente entre os comerciantes, que pagam tarifas mais altas. Alguns bares agora adicionam uma taxa de 4 libras (30 centavos) aos clientes que consomem em terraços aquecidos.

– Café da manhã, um luxo –

A dez meses para a próxima eleição presidencial, nas quais o presidente Recep Tayyip Erdogan espera conquistar um terceiro mandato consecutivo, a inflação é uma questão política.

A oposição e alguns economistas acusam o Escritório Nacional de Estatística (Tüik) – cujo diretor foi demitido por Erdogan – de subestimar sua magnitude. Segundo economistas turcos independentes, este índice atingiu mais de 110% em janeiro.

Para a fundadora da ONG Rede da Grande Pobreza, Hacer Foggo, essa disparada nos preços desde 2002 empobrece todos os segmentos da sociedade.

“Muitas famílias reduziram drasticamente seus gastos com alimentação. Ovos, queijo, ou azeitonas de um café da manhã tradicional se tornaram itens de luxo”, relatou.

Antes relativamente resistentes às crises, as classes médias estão sob pressão.

“Seus aluguéis dobraram ou triplicaram. Têm que procurar casas menores, ou em lugares mais afastados”, acrescenta Foggo.

– Sem solidariedade –

As consequências são especialmente dramáticas para os mais necessitados, que não podem mais contar com a solidariedade de amigos, ou familiares.

“Estima-se que 160.000 crianças e jovens abandonaram a escola em 2021. Conheço, pessoalmente, várias das famílias que nossa organização ajuda”, disse Foggo.

“Alguns se sentem obrigados a contribuir com a renda familiar e abandonam a escola para trabalhar. Outros deixam de ir à escola, porque não podem pagar o transporte e outras despesas”, acrescentou.

Com o aumento dos preços de produtos básicos, como o leite infantil (+56%, segundo dados oficiais), “muitas mães dão sopa desidratada a seus bebês”, em vez de leite adaptado.

Há 13 anos muhtar (líder comunitário) em um bairro modesto de Ancara, Ali Gölpinar está na linha de frente para observar os efeitos da crise entre seus habitantes.

“Eu organizo há anos caixas solidárias para os mais necessitados do bairro, mas há meses está ruim. Agora ninguém tem recursos para contribuir”, lamentou.

Até sua associação, que oferece oficinas gratuitas de costura, culinária, ou confecção de bijuterias para as mulheres, foi afetada pelo aumento na conta de luz.

Segundo ele, as companhias elétricas cortaram a luz em várias casas de seu bairro por inadimplência.

A revolta cresce e começa a gerar mobilizações. De Mugla (oeste) a Dogubeyazit (leste), o aumento das tarifas de energia elétrica provocou várias manifestações no país, e pelo menos duas estão previstas para o fim de semana em Istambul.

“Estamos enfrentando uma nova forma de precariedade”, disse Önder Algedik, especialista em energia, sobre o aumento da taxa.

O presidente sente o perigo. Na segunda-feira (7), seu porta-voz, Ibrahim Kalin, prometeu que haverá medidas.

“Não vamos deixar a inflação esmagar nossa população”, declarou.

