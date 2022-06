Turco Mohamed diz que Galo não teve uma ‘semana boa’ e entende bronca da torcida atleticana

A semana do Atlético-MG no Brasileirão não foi boa. Essa é a visão do técnico Antonio Mohamed, o Turco, após o empate do Galo com Santos no Mineirão por 1 a 1, no sábado, 11 de junho, pela 11ª rodada do campeonato. O time mineiro fez apenas um ponto em seis possíveis nas duas últimas partidas, pois a equipe mineira foi goleada por 5 a 3 pelo Fluminense no meio da semana.





O Atlético está com 17 pontos e deve perder posições até o fim da rodada. Para o treinador atleticano é hora de se calar e trabalhar para reduzir a instabilidade do time e voltar vencer no campeonato, algo que não acontece a três jogos.

El Turco entende as cobranças do torcedor e diz que eles tem todo o direito de reclamar da equipe, que está em mais um momento turbulento na temporada. Confira a análise de Mohamed no ´video da matéria.

Antonio Mohamed segue muito pressionado no comando do Galo pela instabilidade do time-(Pedro Souza/Atlético-MG)

