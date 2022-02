‘Turco Mohamed chega melhor que Paulo Sousa para Supercopa’, opina ex-treinador Técnico do Flamengo tem feito experiências no time e já foi chamado de 'burro' pela torcida

Flamengo e Atlético-MG fazem a primeira grande decisão do futebol brasileiro em 2022. No próximo domingo, as equipes entram em campo para decidir quem fica com o título da Supercopa do Brasil. Para o ex-técnico e comentarista da ‘ESPN’ Silas, o treinador do Galo, ‘El Turco’ Mohamed chega melhor preparado que Paulo Sousa, comandante do Rubro-Negro, para o duelo.

– O Atlético-MG fez boas contratações e eu acho que o Mohamed só vai ter que acertar a zaga, de repente trazer outro zagueiro pela idade de Godín e Réver. Já repetiu times, Hulk segue jogando bem. Agora para o Paulo Sousa, não é tempo de ficar inventando nada. No último jogo teve Isla e Filipe Luis de zagueiros. Não é momento de fazer isso – disse Silas, antes de completar:

– Paulo Sousa tá se complicando à toa. É o Carioca, tudo bem, mas tem que ganhar jogo. A torcida ainda está com Jorge Jesus na cabeça, porque ele era primeira opção. E já ter essa animosidade com a torcida não é bom. O treinador nesse momento precisa se blindar, põe os melhores pra jogar e pronto. Por isso eu acho que o Mohamed está à frente – encerrou o ex-treinador.

