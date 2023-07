Turco Arda Güler abandona pré-temporada do Madrid com lesão no menisco

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 15:50 Compartilhe

Poucas horas antes do amistoso com o Barcelona em Dallas (Estados Unidos), o Real Madrid informou neste sábado que o turco Arda Güler, recentemente contratado, retornará à Espanha por ter sofrido uma lesão no menisco.

Güler, de 18 anos, não pôde participar de nenhum dos dois primeiros duelos do Real Madrid na excursão nos EUA devido a problemas físicos, as vitórias sobre Milan (3 a 2) e Manchester United (2 a 0).

Nos últimos dias, o jovem turco vinha fazendo treinamentos leves em separado do restante do grupo e na sexta-feira o técnico Carlo Ancelotti já tinha adiantado que ele não estrearia contra o Barcelona.

Na manhã deste sábado, o Real Madrid informou que Güler tinha passado por exames que constataram “uma lesão no menisco interno do joelho direito”.

“O jogador viajará a Madri nas próximas horas para continuar com um tratamento específico”, explicou o clube, que não informou o tempo de recuperação da lesão.

Arda Güler foi contratado pelo Real Madrid por 21 milhões de euros (R$ 109 milhões na cotação atual) junto ao Fenerbahçe e é um dos cinco reforços da equipe merengue para a temporada, ao lado do inglês Jude Bellingham e dos espanhóis Joselu, Brahim Díaz e Fran García.

