Tupy recebe aprovação do Cade para comprar negócios de fundição de ferro da Teksid

SÃO PAULO (Reuters) – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira a aquisição dos negócios globais de fundição de ferro da Teksid pela Tupy, líder no setor no país, com restrições.

O negócio foi anunciado em 2019, envolvendo fábricas da Teksid, que na época era uma unidade do grupo Fiat Chrysler, no Brasil, México, Polônia e Portugal, além da participação em joint venture na China, bem como centro de engenharia na Itália e escritório comercial nos Estados Unidos.

Na ocasião, a Tupy informou que o valor a ser pago ao grupo automotiva era de 210 milhões de euros, sujeito a ajustes usuais no preço da compra. Atualmente, a Fiat Chrysler se fundiu com a PSA, dando origem à Stellantis.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

