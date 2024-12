Tupy expande Centro de Distribuição de Peças em Jundiaí em 28%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 22:09 Para compartilhar:

A Tupy anunciou a expansão do seu Centro de Distribuição de Peças (CDP), localizado em Jundiaí, interior de São Paulo. O acordo contempla a expansão da área em 2.153m?, um aumento de 28% em relação ao tamanho atual. A expansão é resultado da projeção de aumento de portfólio de peças de reposição MWM para 2025.

Está prevista ainda uma atualização do layout do Centro de Distribuição que visa aumento da capacidade, com ganhos esperados de até 35% de produtividade. Atualmente, o CDP movimenta mais de 3 milhões de peças por mês e conta com mais de 19 mil itens ativos em seu portfólio.

A estratégia de crescimento da companhia no segmento de peças inclui a expansão de portfólio e da Rede de Distribuidores que, no Brasil, contará com 661 distribuidores homologados em 2024, um aumento de 10% em relação a 2023.