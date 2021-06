Tupis treinam para encarar Paraguai de olho na Copa do Mundo de rúgbi Ao todo, 36 jogadores foram chamados para as atividades no NAR, em São Paulo. O primeiro compromisso do time em busca da vaga no Mundial acontece em 26 de junho

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) divulgou nesta terça-feira a lista final dos atletas convocados para os treinamentos visando a disputa das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2023. Ao todo, 36 jogadores foram chamados (ver os nomes abaixo) para as atividades que acontecem no Núcleo de Alto Rendimento (NAR), na cidade de São Paulo.

O primeiro compromisso em busca da vaga à Copa do Mundo acontece no dia 26 de junho, contra o Paraguai, em São José dos Campos (SP), no estádio Martins Pereira, com transmissão exclusiva dos canais ESPN. Com horário ainda a ser definido pela Sudamérica Rugby, o duelo não terá presença de público, respeitando os protocolos sanitários por conta da pandemia. Para a partida, serão selecionados 23 atletas dentro do grupo em treinamento.

A maior parte dos atletas convocados aos treinamentos disputou a Superliga Americana de Rugby (SLAR) defendendo a franquia brasileira Cobras Brasil XV, entre os meses de março e maio, no Chile e Uruguai. O grupo também passou a contar na última semana com mais dois treinadores: os argentinos Damian Rotondo e Nicolas Fernandes Lobbe. Eles auxiliarão o head coach Fernando Portugal e o técnico-assistente Emiliano Bergamaschi.

Em caso de vitória sobre o Paraguai, os Tupis avançam para a segunda fase das Eliminatórias (ver programação dos jogos abaixo), em triangular a ser realizado em Montevidéu (Uruguai). Duelam contra o vencedor da partida entre Chile e Colômbia no dia 11 de julho. Em seguida, o adversário será o Uruguai, no dia 25 de julho. As duas melhores equipes do triangular sul-americano prosseguem para enfrentar no playoff as duas melhores equipes da América do Norte.

O primeiro jogo é entre o melhor da América do Sul e o melhor da América do Norte. O vencedor deste jogo se classifica diretamente à Copa do Mundo. O derrotado enfrenta quem ganhar o jogo entre os segundos colocados de cada continente. Quem vencer esse confronto também carimba seu passaporte para a Copa do Mundo. O perdedor ainda tem uma última chance de classificação: disputar uma repescagem mundial em formato quadrangular contra seleções da Europa, Ásia/Oceania e África.

Atletas convocados para a Seleção Brasileira:



Adrio Luiz de Melo

Alexandre Victor Figueiredo Alves

André Felipe Zanella de Arruda

Arthur Bomfim Bergo

Caique Santiago Silva Segura

Cleber Dias da Silva Junior

Daniel Henri Sancery

Daniel Lima da Silva

Devon Vincient Muller

Douglas Tiago Rauth

Endy Willian de Jesus Pinheiro

Felipe Gomes Rosa

Felipe Gonçalves Cunha

Felipe Henri Sancery

Gabriel Torres Paganini

Gabriel Zurka Almeida Delgado Quirino

Henrique Ribeiro Ferreira

Jacobus Malan De Wet Van Niekerk

Jardel Luís Vettorato

Joel Andres Ramirez

Joshua Brian Reeves

Kauã Matheus de Oliveira Guimarães

Laurent Johann José Bourda-Couhet

Leonardo de Souza Da Silva

Leonel Moreno

Lorenzo Temer Massari

Lucas Abud de Andrade

Lucas Ferrer Spago

Lucas Rainho Tranquez

Matheus Augusto de Souza Claudio

Matheus Rodrigues da Rocha

Matteo Niccolo Dell’Acqua

Moisés Rodrigues Duque

Robert Aguinaldo Tenório Da Silva Santos

Wilton José Murilo Rebolo

Yan Victor Mota Rosetti

Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023:

Primeira Fase

Brasil x Paraguai – 26.06 – São José dos Campos (SP)

Chile x Colômbia – 03.07 – a definir

Segunda Fase

Brasil/Paraguai x Chile/Colômbia – 11.07 – Montevidéu (Uruguai)

Chile/Colômbia x Uruguai – 18.07 – Montevidéu (Uruguai)

Brasil/Paraguai x Uruguai – 25.07 – Montevidéu (Uruguai)

Terceira Fase

Jogo 1 – 1º América do Sul x 1º América do Norte – data e local a definir

Jogo 2 – 2º América do Sul x 2° América do Norte – data e local a definir

* Jogo 3 – Perdedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 – data e local a definir

* O perdedor do Jogo 3 ainda terá a chance de participar de uma repescagem mundial com mais três seleções de África, Europa e Ásia/Oceania. Mais detalhes ainda serão divulgados pela World Rugby.

