Tunisiana Ons Jabeur conquista torneio de Madri

A tunisiana Ons Jabeur, décima tenista do mundo, conquistou o segundo título da carreira ao derrotar a americana Jessica Pegula (14ª) por 7-5, 0-6 e 6-2 neste sábado, e conquistar o WTA 1000 de Madri, a duas semanas do torneio de Roland Garros.





Jabeur, de 27 anos, que disputava sua sexta final de simples no circuito WTA, só havia sido campeã até agora em um torneio na grama, o de Birmingham, em 2021.

A tunisiana se torna a primeira tenista árabe (tanto no feminino quanto no masculino) a vencer um torneio da categoria WTA 1000, de maior prestígio do circuito sem contar os Grand Slams, o que lhe permitirá subir ao sétimo lugar no ranking mundial na segunda-feira.

es/hpa/dr/aam