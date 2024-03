Tumulto por distribuição de dinheiro deixa 4 mortos na Nigéria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/03/2024 - 13:33 Para compartilhar:

Pelo menos quatro mulheres morreram neste domingo (24) em um tumulto durante uma distribuição de dinheiro na Nigéria, país que enfrenta uma grave crise econômica, disse a polícia à AFP.

Mulheres e crianças reuniram-se neste domingo de manhã na cidade de Bauchi, no norte, em frente ao escritório de um rico empresário.

A doação que esperavam receber, 5.000 nairas [cerca de 3,3 dólares ou 16,46 reais], destinava-se a ajudá-los a comprar alimentos durante o Ramadã, o mês sagrado de jejum para os muçulmanos.

Segundo testemunhas, algumas pessoas na multidão começaram a pressionar outras para receber o dinheiro, o que causou o tumulto.

Um porta-voz da polícia local, Mohammed Wakil, indicou que “cinco mulheres [foram levadas ao hospital] em estado crítico após o tumulto durante a distribuição de dinheiro do proprietário da Shafa Holdings”.

“Quatro destas mulheres morreram, a quinta ainda está hospitalizada”, acrescentou.

Outras fontes relatam um saldo maior.

A Nigéria sofre uma inflação que atingiu 31,7% anual em fevereiro, depois do seu presidente, Bola Ahmed Tinubu, que chegou ao poder no ano passado, abolir os subsídios à gasolina e permitir a flutuação da moeda como parte das medidas para impulsionar a economia do país.

