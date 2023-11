Tumulto em recrutamento do Exército deixa ao menos 31 mortos na capital do Congo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2023 - 19:55 Para compartilhar:

Ao menos 31 jovens congoleses morreram na madrugada desta terça-feira (21) em um tumulto durante uma operação de recrutamento do Exército na capital Brazzaville, anunciaram as autoridades da República do Congo, revisando para baixo um balanço informado inicialmente.

Na última hora desta terça, o porta-voz do governo, Thierry Moungalla, reportou o balanço revisto de 31 mortos e 145 feridos, depois que o primeiro-ministro, Anatole Collinet Makoso, informou em um primeiro momento que 37 pessoas haviam morrido nessa “tragédia”.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de corpos no necrotério municipal, além de feridos levados para o centro médico universitário de Brazzaville e o hospital militar.

O Exército congolês anunciou na semana passada a convocação de 1.500 jovens de 18 a 25 anos para suas fileiras.

Na noite de segunda, os aspirantes forçaram o portão do estádio Michel d’Ornano, onde ocorre o recrutamento, no centro da cidade. Em seguida, começou o tumulto, no qual muitas pessoas caíram e foram pisoteadas, segundo moradores locais.

Alguns feridos estão em estado grave, segundo seus familiares.

