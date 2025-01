Túmulo do político francês de extrema-direita Jean-Marie Le Pen é vandalizado

Vândalos danificaram o túmulo de Jean-Marie Le Pen, fundador da Frente Nacional, de extrema-direita da França, informou sua família na sexta-feira.

A neta de Le Pen Marion Marechal disse em sua conta no X que o túmulo, no cemitério de La Trinité-sur-Mer, na Bretanha, foi achado desfigurado na sexta-feira, três semanas após sua morte, aos 96 anos.

“Vocês destruíram o túmulo de nossos ancestrais. Acham que podem partir nossos corações, nos intimidar, nos desencorajar? Nossa resposta será lutar ainda mais contra vocês, geração após geração. Nossa determinação será igual à sua infâmia”, escreveu Marechal no X.

Le Pen foi uma figura controversa na França, explorando a raiva da classe trabalhadora branca em relação à imigração e à globalização e também minimizando o Holocausto. Centenas de pessoas comemoraram no centro de Paris quando sua morte foi anunciada.

Sua filha Marine Le Pen, que assumiu o comando do partido, rebatizou-o de Reunião Nacional e procurou ampliar seu apelo para eleitores mais centristas. Ela pode se tornar a próxima presidente da França em 2027.

Questionado sobre a profanação do túmulo, o parlamentar do Reunião Nacional Jean-Philippe Tanguy disse aos repórteres que o vandalismo não teria nenhum impacto sobre as políticas do partido.

“Imagino que isso tenha sido feito pela mesma ralé que comemorou a morte de um homem na Place de la Republique. Isso diz tudo sobre eles e nada sobre nós”, declarou Tanguy.