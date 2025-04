Túmulo do papa Francisco poderá ser visitado a partir de domingo

CIDADE DO VATICANO, 24 ABR (ANSA) – O túmulo do papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maggiore, principal templo mariano de Roma, poderá ser visitado pelo público a partir do próximo domingo (27), um dia após o sepultamento do corpo do líder da Igreja Católica.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (24) pelo diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, que forneceu detalhes sobre o local.

A Basílica de Santa Maria Maggiore foi uma escolha pessoal de Jorge Bergoglio, que tinha grande admiração pela Virgem Maria e frequentava bastante o local desde os tempos de cardeal. Sua decisão, porém, o torna o primeiro pontífice a ser sepultado fora dos muros do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

Segundo a Santa Sé, o túmulo de Jorge Bergoglio segue as orientações do argentino, expressadas em seu testamento, e contará apenas com a inscrição “Franciscus” e com a reprodução de sua cruz peitoral.

Além disso, a sepultura foi preparada no lóculo da nave lateral entre a Capela Paolina e a Capela Sforza, da Basílica, e está localizada perto do Altar de São Francisco, conforme o desejo do Santo Padre.

Por fim, o Vaticano revelou que o túmulo é feito de mármore da Ligúria, terra dos antepassados de Francisco.

Líder da Igreja Católica desde março de 2013, Bergoglio faleceu na última segunda-feira (21), aos 88 anos de idade, vítima de uma parada cardiocirculatória em decorrência de um AVC, após mais de dois meses de batalha contra uma grave pneumonia. Seu corpo é velado na Basílica de São Pedro até a próxima sexta-feira (25), um dia antes do sepultamento. (ANSA).