Túmulo de sacerdote de 3 mil anos é descoberto no Peru

Um grupo de arqueólogos japoneses e peruanos descobriu o túmulo de um sacerdote com 3.000 anos de idade junto a oferendas de cerâmica em um sítio arqueológico no norte do Peru.

“Descobrimos recentemente o túmulo de uma figura de 3.000 anos de idade no sítio arqueológico de Pacopampa”, na região de Cajamarca (900 quilômetros ao norte de Lima), disse à AFP o arqueólogo Juan Pablo Villanueva, no sábado (26).

“O contexto funerário está intacto. Ele é um dos primeiros sacerdotes dos Andes a ter uma série de oferendas”, acrescentou o pesquisador.

O corpo, colocado em posição estendida com os membros inferiores semiflexionados, é orientado de sul para norte.

No lado esquerdo do túmulo, foram depositadas pequenas tigelas esféricas de cerâmica, uma espátula de osso esculpido e outras oferendas.

Também foram encontrados dois selos, um com desenhos de uma face antropomórfica e outro com o rosto de um jaguar.

O corpo e as oferendas foram cobertos propositalmente por pelo menos seis camadas de cinzas e terra, além de um buraco circular de três metros de diâmetro e um metro de profundidade.

– Líderes poderosos –

“A descoberta é super importante porque é um dos primeiros sacerdotes a começar a controlar os templos nos Andes do norte do país”, disse à AFP o arqueólogo japonês Yuji Seki, que trabalha neste sítio há 18 anos.

Os pesquisadores estimam que o sacerdote viveu por volta do ano 1.000 a.C.

“Temos que corrigir a nossa ideia” porque já “apareceram líderes poderosos nos Andes”, disse ele.

Em setembro de 2022, o mesmo grupo de arqueólogos descobriu o túmulo do “Sacerdote dos Pututos”, com mais de 3.000 anos, juntamente com instrumentos musicais feitos de conchas.

Os pututos ou pututus são conchas que os habitantes do Peru antigo faziam soar como trombetas.

O sítio arqueológico de Pacopampa, localizado a 2.500 metros de altitude, se estende por 1,5 quilômetro e é composto por nove edifícios de pedra esculpida e polida, além de escadas.

No mesmo local também foram encontrados outros túmulos, como o da ‘Dama de Pacopampa’, em 2009, e os dos dois ‘Sacerdotes da Serpente Jaguar’, em 2015. Estima-se que datam de cerca de 700 a 600 a.C.

Arqueólogos do Museu de Etnologia do Japão e da Universidad Mayor de San Marcos, no Peru, participam das pesquisas em Pacopampa.

